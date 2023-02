Vragen bij werking wadi Fonteinstraat: “Niet normaal dat water zo lang blijft staan”

Caura bracht het punt op de gemeenteraad naar aanleiding van een recent ongeval. Een auto kwam daarbij in één van de pas aangelegde wadi terecht. Ook een fietser zou al in het water gesukkeld zijn. Het raadslid vraagt daarom om toch eens te bekijken of er geen extra signalisatie of een omheining geplaats kan worden. “Een kind kan namelijk al verdrinken in 30 centimeter water”, merkt Caura op. Schepen van openbare werken Lieve Truyman (N-VA) benadrukt dat weggebruikers altijd even tijd nodig hebben om aan een vernieuwde omgeving te wennen. “We kunnen de vraag voor een omheining bekijken maar wat doen we dan met diepe grachten die er op veel plaatsen ook zijn?”