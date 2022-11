Vrachtwagens botsen op kruispunt N16 met Gasthuisstraat

Puurs-Sint-Amands Luc Morjaeu toont nieuw werk en nodigt gastexpo­san­ten uit voor ‘Fecit’

Met de expo ‘So Far So Good’ in De Notelaer in Hingene (Bornem) nog maar net achter de rug, gaat Puurs-Sint-Amandsenaar Luc Morjaeu alweer voor een nieuwe tentoonstelling. De tekenaar van Suske en Wiske toont tijdens ‘Fecit’ nieuw werk, en nodigt een reeks gastexposanten uit.

17 november