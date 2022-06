Voorzorgsmaatregelen rond de brandweerkazerne na nieuw onderzoek naar PFAS-vervuiling

In het najaar van 2021 vond er een bodemonderzoek naar PFAS plaats op de site van de brandweerkazerne. Uit deze resultaten bleek dat er een kleine verontreiniging was in het grondwater. Er waren geen verdere maatregelen nodig. Recent kwam er een nieuw onderzoek op basis van nieuwe normen. Na deze metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) om een aantal zogenaamde no regret-maatregelen te nemen in een gebied tot maximum 500 meter van deze locatie. De buurtbewoners werden al geïnformeerd.

Op de site en in een zone van 100 meter rond de kazerne wordt aangeraden om zelfgeteelde groenten en fruit te variëren met producten uit de handel en ze zeker goed te wassen met water voor je ze eet. Zwangere vrouwen, kinderen tot twaalf jaar of mensen met een verzwakt immuunstelsel eten best geen groeten en fruit uit de eigen tuin. Verder eet men best maximaal 1 ei per week van eigen kippen en gebruikt men compost beter niet als meststof voor de tuin. Vermijd ook braakliggende of losse grond die verstuift of verwaait. Tot slot is vooral de hygiëne belangrijk zoals het regelmatig wassen van de handen, zeker voor de maaltijd.