Voorwaardelijke boete voor stellingbouwbedrijf van Michel Van den Brande

Kontrimo werd vervolgd in drie dossiers na verschillende controles rond welzijnswetgeving en bescherming van personeel. In april 2020 stelde een inspecteur in Gent vast dat er geen collectieve valbescherming op een steiger aanwezig was, terwijl werkmannen veertien meter hoog aan de slag waren. In juni 2021, opnieuw in Gent, bleek personeel op een steiger van vijf etages hoog, of tien meter, niet met het valharnas vastgemaakt. Ook een balustrade om te beschermen tegen een val ontbrak. En toen de inspecteur één van de werkmannen wilde spreken, kwam die via de rozetten aan de stellingpalen naar beneden geklommen in plaats van zoals het hoort via de trap.

Een derde vaststelling gebeurde in Brussel, in september 2021. Daar werd toen een steiger gedemonteerd. Personeel stond zestien meter hoog, zonder dat hun valharnas aan de vallijn was vastgemaakt. In alle drie de dossiers werd ook vastgesteld dat niet alle werknemers altijd hun helmen droegen.

Dommigheid

Hoewel het parket het bedrijf gedagvaard had en niet de stellingbouwer in persoon, kwam Michel Van den Brande wel persoonlijk naar het proces. Daar liet hij verstaan dat hij de gang van zaken niet eerlijk vond. “Ik kan toch niet opdraaien voor de dommigheid van een ander”, liet hij zich ontvallen, samen met zijn advocaat Tim Smet. “Het bedrijf levert wel degelijk alle mogelijke inspanningen om de veiligheid van het personeel te waarborgen. Maar als zij regels aan hun laars lappen, kan ik daar toch niet aan doen. Ik kan me toch niet in honderd stukken kappen om op alle werven overal tegelijk te zijn om te controleren? Elke dag zijn 35 ploegen op de baan en zijn er tot 600 werven in het hele land. Als het veiligheidsmateriaal er is maar personeel dat niet gebruikt, is dat hun verantwoordelijkheid en niet de mijne.”

De procureur had een effectieve boete van 16.000 euro gevorderd, maar de rechter oordeelde vrijdag milder. Kontrimo komt er vanaf met een voorwaardelijke boete van 8.000 euro.

Lees ook:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.