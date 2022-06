Vlaamse regering geeft goedkeuring aan nieuwe groene bestemming voor steenbakkerij van Steendorp

De activiteiten in de Steenbakkerij werden al in 2010 stopgezet. “Momenteel is de site nog ingekleurd als een zone voor industriële activiteiten maar door de geïsoleerde ligging te midden van verschillende waardevolle natuurgebieden is een herbestemming naar kmo of woongebied niet wenselijk”, zegt Vlaams minister van economie Jo Brouns. Hij stelde daarom aan de regering voor om een brownfieldconvenant goed te keuren. De komende jaren zal het landschap hersteld worden met plaats voor zachte recreatie en toerisme. “Met deze convenant kunnen we de site nieuw leven inblazen”, vervolgt Brouns. “Op korte termijn kan al gestart worden met de sloopwerken, de ontharding en het tijdelijk gebruik van de terreinen. Voor de invulling op lange termijn wordt een studieopdracht opgestart.”