Vier mannen vrijgesproken in tien jaar oude moordzaak: “Speurders hebben te veel druk gezet op zwakbegaafde verdachte”

Geparkeer­de wagen gaat in vlammen op in woonwijk

12 oktober In de Zwanehals in Hamme is maandagochtend een geparkeerde wagen volledig in vlammen op gegaan. Het voertuig zou er al drie maanden geparkeerd staan en is nu volledig vernield. Volgens de brandweer was er op het eerste gezicht geen spoor van kwaad opzet, maar het parket stelde wel een branddeskundige aan.