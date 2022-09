Vier jaar cel voor beklaagde die zichzelf filmt achter stuur met automatisch pistool in de hand

De feiten speelden zich af op het grondgebied van Temse. De politie merkte op hoe een voertuig voor hun vreemde manoeuvres uithaalde en niet vast op zijn lijn reed. Toen ze de bestuurder staande hielden bleek hij zichzelf te filmen achter het stuur met zijn gsm in de hand. In zijn andere hand had hij op dat moment ook een automatisch pistool in de hand waarmee hij aan het opscheppen was.