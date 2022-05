VG Tailoring ruilt winkelstraat voor The Hub als nieuwe uitvalsbasis: “Terug focus op kostuums op maat”

Temse/BeverenNa een verblijf van twee jaar in de Vrasenestraat in Beveren verhuist VG Tailoring terug naar zijn thuisbasis Temse. “Ik vond het niet langer opportuun om een pand te hebben in een winkelstraat als ik toch bijna uitsluitend op afspraak werk”, legt zaakvoerder Nicolas Van Grinsven uit.

Nicolas startten VG Tailoring in 2019 op. Hij maakt kostuums op maat. Klanten kunnen kiezen uit een heel gamma aan stoffen van Italiaanse makelij, knoppen en voeringen. Met een eigen winkel wou Nicolas zijn naambekendheid en dus ook zijn publiek vergroten. “Ik had ook een beperkt aanbod kwaliteitsvolle confectiekleding in de rekken liggen maar ik moest vaststellen dat tocht 90% van de klanten voor maatwerk koos. Bovendien werkte ik uitsluitend op afspraak. Het was eigenlijk voor niemand een goede zaak dat de deuren in de Vrasenestraat zo vaak gesloten waren. Daarom ben ik op zoek gegaan naar een ander pand.”

Dat vond Nicolas in zijn thuisbasis Temse bij The Hub, een kantoren- en bedrijvencomplex in de Vrijheidstraat. “Hier heb ik ook een showroom maar die ligt niet langs de straatkant zodat er geen verwarring is bij voorbijgangers. Klanten kunnen er ook vlak voor de deur parkeren”, zegt Nicolas tevreden. “Ik kan hier ook gebruik maken van de polyvalente ruimte voor onze evenementen of uitgebreidere fittings.”

Gert Poppe van The Hub is blij met de nieuwe aanwinst. “We zijn destijds gestart met The Hub voor ondernemingen zoals VG Tailoring, die geen boodschap hebben aan een groot magazijn maar wel nood hebben aan een mooi kantoor met uitstekende ligging en diensten.”

VG Tailoring viert de opening van hun nieuwe uitvalsbasis met een opendeur zaterdag 7 mei van 9 tot 17 uur.