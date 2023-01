Vespa gestolen uit garage aan Cauwerburg: “Daders wisten waarvoor ze kwamen”

De diefstal gebeurde dinsdagavond tussen 22 en 23 uur ‘s avonds. “Buren hadden stemmen op straat gehoord”, vertelt de broer van de eigenaar. “Rond 23 uur werd er aangebeld om te zeggen dat de poort van de garage open stond en er licht brandde. Toen stelden we vast dat de scooter gestolen was. Het gaat om een Vespa Sprint van zwarte kleur. Mijn broer had die pas vorig jaar nieuw aangekocht.” De diefstal lijkt wel vreemd omdat de eigenaar momenteel in het buitenland verblijft. “De Vespa stond al even in de garage. Er was recent niet meer mee gereden. We denken dan ook dat de daders hiervan op de hoogte waren. Jammer genoeg staken de sleutels in het contact. Normaal is de garagepoort op slot maar net nu was het slot kapot en moesten we door het bouwverlof wachten op herstelling. Het zijn net iets teveel toevalligheden.” De eigenaar heeft intussen een oproep gedaan naar getuigen en een beloning uitgeloofd voor de gouden tip die naar het voertuig leidt. Dit kan op het nummer +32 476 83 91 05.