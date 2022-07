Vernieuwde fietsbrochure laat in vier routes religieus erfgoed ontdekken

De vernieuwde fietsbrochure ‘religieus erfgoed ontdekken’ brengt je langs kerken en kapellen in Temse en omstreken. Deze brochure werd in het kader van de viering 1.250 jaar Amelberga in een nieuw jasje gestoken. Zo herontdek je de verschillende heilige huisjes die Temse rijk is. De brochure bestaat uit een netwerk van vier fietslussen die samen of apart kunnen gefietst worden. De tochten variëren van kort (6 kilometer) tot lang (60 kilometer). Er zijn maar liefst elf verschillende fietscombinaties mogelijk. Tot slot geeft de brochure je heel wat informatie over plaatselijke kerken en kapellen en verschillende folkloristische weetjes. Je kan de brochure gratis verkrijgen in het Toeristisch Infokantoor.