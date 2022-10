Vanaf 2023 premie voor de aanleg van een groendak

Kruibeke Voorzitter cultuur­raad stapt op na rel rond foute winnaar cultuur­prijs: “Menselijke vergissing maar meteen neergesa­beld”

De Showcarrousel in Rupelmonde heeft de cultuurprijs in ontvangst mogen nemen. Die was per vergissing toegekend aan een andere vereniging. Voorzitter Isolde Coens ging persoonlijk haar fout rechtzetten maar het is meteen ook haar laatste wapenfeit. Ze neemt ontslag als voorzitter van de cultuurraad. “Niet omwille van de fout maar wel omwille van de onheuse reacties.”

