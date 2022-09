Van parcours met promillebril tot het maken van een fietsschilderij: voor elk wat wils op Mobidag

De Mobidag is een organisatie van de gemeente Temse en de lokale politie Kruibeke/Temse. Bezoekers vinden er allerlei standen waar je onder andere de dode hoek van een vrachtwagen zelf kan ervaren, je fiets kan laten labelen, kennis kan maken met deelsystemen in de gemeente of met de werking van de politie, op gekke fietsen kan rijden of een heus fietsschilderij kan maken. Verder kan men de gevaren van alcoholintoxicatie ervaren via een parcours met de promillebril of een testrit maken met een duofiets of riksja. Tot slot mag men ook een oude gsm meebrengen voor een wedstrijdje gsm-werpen.