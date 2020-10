Valse verklaringen in ruil voor frietjes en cola: moordverdachten gaan vrijuit nadat speurders zwakbegaafde getuige onder druk zetten

“Ge zijt vrij, Carlo.” Rechter Vincent Roelants zei het gisteren heel traag, en herhaalde het nog eens. En daarna nóg eens. “Ge zijt vrij. Ik weet dat ge waarschijnlijk niet begrijpt wat ik u zeg, maar het is voorbij, ge moogt naar huis.” Vanuit de beklaagdenbank kwam er amper reactie. De zwakbegaafde Carlo V.H. staarde eerst de rechter, en daarna zijn advocaat niet-begrijpend aan. Die laatste nam hem bij de arm, trok hem recht en loodste hem naar achteraan in de zittingszaal, waar zijn ouders hem stonden op te wachten. Zij begrepen wél wat er zojuist gezegd was, en beseften dat er eindelijk een einde was gekomen aan een nachtmerrie die negen jaar had geduurd. Carlo’s moeder drukte haar zoon stevig tegen zich aan, terwijl zijn vader geëmotioneerd toekeek en zichzelf een houding probeerde te geven. De last die zonet van zijn schouders was gevallen, valt niet in kilo’s uit te drukken. Negen jaar eerder was de man met de beste bedoelingen naar de politie gestapt, omdat hij zich zorgen maakte om zijn zoon en geen andere uitweg meer zag. Zonder het zelf te beseffen, stortte hij zijn zoon op die manier in een mentale uitputtingsslag met speurders die — aldus zijn advocaat — “zo vreselijk graag een grote moordzaak wilden oplossen, dat ze er geen graten in zagen om er een kwetsbare jongen voor te misbruiken”.