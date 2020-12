Vader van twee kindjes kritiek na val door raam van woning

Het ongeval gebeurde in de Dorpstraat in Elversele. De echtgenote van het slachtoffer verkeerde in shock. Het koppel zou volgens buurtbewoners nog niet zo lang in het herenhuis wonen. Ze hebben samen een tweeling van 2 jaar oud. De vrouw -zelf een verpleegkundige in het UZ in Gent- en haar kindjes werden opgevangen door buren en de politie. De buurtbewoners reageerden geschokt op het ongeval. Hoe de val precies kon gebeuren is voorlopig nog onduidelijk.