Vaar zelf met een luxueuze sloep op de Schelde: “Ideaal voor een uitstap met familie of vrienden”

Sloep-Rent werd opgericht door het echtpaar Bavo Schelfaut (40) en Elise Duerinckx (38) uit Temse. “We hebben zelf twee kinderen en doen op vakantie niks liever dan het water opzoeken en een boot huren”, legt het koppel uit. “Vreemd genoeg was hier op de Schelde nog geen enkel aanbod. Nochtans bieden de oevers heel wat fraais aan fauna, flora en gebouwen. Daarom besloten we zelf het initiatief te nemen en zijn we op zoek gegaan naar geschikte boten waarvoor men geen vaarbewijs nodig heeft.”

Capaciteit van 2 tot 12 opvarenden

De eerste sloep, die nu al beschikbaar is, heeft een capaciteit tot 12 passagiers. Tegen mei volgt een tweede sloep die plaats heeft voor 8 opvarenden. “Met minder kan natuurlijk ook”, benadrukt het koppel. “Het is geknipt voor gezins- en familiefeesten ter gelegenheid van een communie, verjaardagen of jubileum maar ook voor romantische uitjes en teambuildings”

Geen vaarbewijs

Om met de sloep te varen is er bovendien geen vaarbewijs nodig. “Vooraf geven we uiteraard wel de nodige instructies en doen we een klein tochtje. Er kan ook beroep gedaan worden op een schipper, zodat alle aanwezigen zich kunnen laten rondvaren en volop genieten van de tocht, het landschap en het gezelschap. We hebben enkele arrangementen zoals ‘lichtjes van de Schelde’, een tocht met de ondergaande zon als decor. Er is ook de mogelijkheid om aan boord te eten en te drinken. Dit kan je zelf meebrengen of bij ons bestellen.”

De sloepen zijn erg stabiel en comfortabel. “De maximumsnelheid bedraagt 15 km/uur, vergelijkbaar dus met de snelheid waarmee men zou fietsen. We raden iedereen ook aan om langzaam te varen en rustig de tijd nemen om te kijken, zich te ontspannen en te genieten van al wat de oevers te bieden hebben.”

Goed-weer-garantie

De vertrekplaats is aan steiger 4 van de jachthaven van de Koninklijke Temse Watersport Vereniging, recht onder de oude torenkraan van de Boelwerf. De sloepen varen uit van Pasen tot eind september tussen 9 en 19 uur, een trip duurt 3 of 4 uur. De huurprijs wordt bepaald door het tijdstip en de duur van de vaart. Huren kan vanaf 130 euro, ongeacht het aantal deelnemers. “De gebruikers genieten ook een goed-weer-garantie: bij regen kan de vaart omgeboekt worden naar een andere datum!”

Info en boekingen: www.sloep-rent.be, 0484 47 47 88, welkom@sloep-rent.be

