Tweelingzussen Evelien en Fiona (24) stellen groepslessen voor fitnesscentra samen: “En nu ook onze droom gerealiseerd met eigen studio”

Kerk van Mariekerke opnieuw in gebruik: “Nu met vloerver­war­ming en con­certruim­te”

De kerk van Mariekerke is eindelijk af. Op zondag 5 maart om 11 uur zal de kerk tijdens de Eucharistieviering terug in gebruik genomen worden. De gemeente Bornem heeft serieuze investeringen gedaan. Zo zijn er heel wat nieuwigheden of krijgen enkele elementen een nieuwe bestemming. Na de viering wordt het glas geheven op de kerk en iedereen die geholpen heeft bij de vernieuwingen.