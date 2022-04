Tweede fase van werken kruispunt Hoogkamerstraat gaat van start

Vanaf fase 2 is er definitief éénrichtingsverkeer in de Kapelanielaan, in de richting van de N16. Inrijden kan enkel via het kruispunt aan Wase Werkplaats en DBM Autobanden (noordelijk kruispunt). Uitrijden kan via het zuidelijke kruispunt. Wie de N16 wil bereiken kan dat via de nieuwe afslagstrook (bypass) in de Kapelanielaan die is aangelegd tijdens fase 1. Het bedrijventerrein TTS blijft vanaf Bornem bereikbaar via de vernieuwde toegang naar de Laagstraat of vanuit Sint-Niklaas/E17 via Industriepark-Noord, Houten Schoen en de Hoogkamerstraat.