Twee zijstraten van N16 gaan half december dicht: “Volgend jaar evaluatie om te beslissen of het definitief is”

De heraanleg van het kruispunt van de N16 met de Hoogkamerstraat is al even achter de rug maar tot nog toe was er enkel een voorlopige lichteninstallatie geplaatst in afwachting van de levering van de definitieve portieken. Deze zullen nu geplaatst worden in de week van 5 december. In de week van 14 december zal ook een licht aangepaste lichtenregeling ingevoerd worden. “Vanaf dan is het kruispunt dus helemaal afgewerkt en kunnen de Laagstraat en de Secretaris-Generaal Boereboomstraat zoals voorzien afgesloten worden”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.