Twee treinen per uur rijden langs Temse: “Jammer dat dit geluk maar van korte duur is”

Technisch haalbaar

Vanaf maandag sporen de IC-treinen jammer genoeg terug op hun normale traject. Tesamen herhaalt daarom haar pleidooi voor treinen om het half uur. “Vzw ABLLO heeft al sinds 2009 een technisch haalbaar voorstel uitgewerkt voor 2 treinen per uur op het traject tussen Sint-Niklaas en Mechelen, rekening houdend met het enkel spoor. Met de omleidingen van de IC-treinen de voorbije week is bewezen dat de capaciteit van spoorlijn 54 ook kan opgevoerd worden zonder noemenswaardige investeringen in personeel of infrastructuur.”

Testcase

Federaal minister Georges Gilkinet (Ecolo) lanceerde deze maand een nieuwe visie voor het spoor. Doelstelling is 2 treinen per uur in elk station van het land. “Het traject Sint-Niklaas - Mechelen via Temse is daar een ideale testcase voor”, zeggen Lamberts en Bauwelinck. “Momenteel stappen er in Temse slechts 674 pendelaars per dag op maar dit zouden er veel meer kunnen zijn. Op het hele traject is er nog een groot potentieel bij de circa 150.000 inwoners. We roepen daarom de burgemeesters van de betrokken gemeenten ons voorstel te ondersteunen met een gemeenschappelijk schrijven.”