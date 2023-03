Twee overtreders in verboden rijrichting Hoogkamerstraat

“Hierdoor kunnen we met een gerust gevoel op vakantie vertrekken”: Politie organi­seert weegactie voor kampeer­ders

Kampeerders die tijdens de Paasvakantie eropuit willen trekken met hun motorhome of caravan konden zaterdag terecht op de Carpoolparking in Breendonk. Daar konden ze hun voertuig preventief laten wegen. “Het geeft me een relaxter gevoel”, klonk het. Een PV kregen ze niet, wel werden eigenaars met een te zwaar voertuig naar huis gestuurd met enkele tips en tricks.