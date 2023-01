Twee gewonden bij kop-staartaanrijding op N41

Het ongeval deed zich voor omstreeks 18.30 uur in de rijrichting van Hamme, net voor de tunnel aan de Duivenhoek. Het verkeer vertraagde plots. De bestuurster van een Volvo kon niet meer tijdig remmen en reed achteraan in op haar voorligger. De brandweer werd opgeroepen om haar te bevrijden, maar bij hun aankomst was de vrouw met hulp van andere weggebruikers reeds uit haar wagen geraakt. In totaal deelden er vier wagens in de brokken, drie daarvan moesten getakeld worden. Twee vrouwen, waarvan één zwanger, raakten lichtgewond.