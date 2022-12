Twee chauffeurs onder invloed van drugs bij controle

Temse Technolo­gie­be­drijf Inimco neemt nieuwe vestiging in gebruik: “Bewuste keuze om in Temse te blijven”

Technologiebedrijf Inimco verhuist naar een nieuwe, grotere vestiging in Temse. Door zijn snelle groei sinds de oprichting in 2016 is Inimco stilaan uit zijn kantoren aan de Frankrijkstraat in Temse gegroeid. Alle 30 medewerkers in één keer op kantoor ontvangen was niet mogelijk. Dat lukt wel in het nieuwe, twee verdiepingen tellende gebouw in de Hoogkamerstraat.

18 december