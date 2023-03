Trucker met glaasje op belandt met lading alcoholvrije wijn in gracht op N41

Het ongeval gebeurde rond 21.30 uur. De vrachtwagen reed in de richting van Hamme op de N41 en week even van zijn rijvak af. De wielen kwamen terecht in de zachte berm waarna de trucker de controle verloor en de vrachtwagen in de gracht schoof en op zijn kant belandde. Daarbij kwam ook een deel van de lading wijn in de berm terecht. De chauffeur had alvast niet van de eigen lading gedronken want hij legde een positieve ademtest af en had 1,93 promille in het bloed, goed voor zo’n negen à tien glazen.