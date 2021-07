Trieste primeur voor scoutskamp dat vroegtijdig werd stopgezet na gewapende overval: “Wat voor buit valt hier nu te rapen?”

Puurs-Sint-Amands Basis­school De Krinkel zwaait juf An­ne-Ma­rie (62) uit: “Dit was geen job, maar mijn passie”

28 juni Na een carrière van 41 jaar, waarvan 36 jaar bij basisschool De Krinkel in Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands), neemt juf Anne-Marie Verelst afscheid van de klas. Zij werd maandag coronaproof in de bloemetjes gezet door de schoolkinderen en haar collega’s. “Er is door de jaren heen enorm veel veranderd, maar ik ben elke dag met plezier komen werken. Dit was geen job, maar mijn passie.”