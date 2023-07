Treinverkeer tussen Temse en Puurs urenlang onderbroken door storing aan Scheldebrug

Ridder Rik gidst kinderen via game door Bazel: “Extra laag beleving om jongeren te laten bewegen”

Nog tot eind september kunnen kinderen vanaf 4 jaar samen met hun ouders of grootouders de belevingstocht van Ridder Rik volgen in 11 Vlaamse gemeenten waaronder Bazel. Het gaat om een proefproject waarbij ‘augmented reality’ wordt ingezet om kinderen en jongeren in beweging te krijgen.