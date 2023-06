Trein wint nipt race van Temse naar Antwerpen

“Chinezen stonden te gillen... ze dachten dat we slangen in kookpotten stopten”: hoe Palingfes­ti­val al 50 jaar een machine is voor het goede doel

6.000 kilogram paling ligt dit pinksterweekend in het dorpje Mariekerke bij Bornem klaar, om door duizenden bezoekers verorberd te worden. Het Palingfestival voor het goede doel – al in totaal 3 miljoen (!) euro ging naar wie het nodig heeft – blaast exact 50 kaarsjes uit. Vrijwilliger van het eerste uur Alina Rochtus (85) en voorzitter Danny Luyckx (60) vertellen smakelijk: over het dispuut met de pastoor in de beginjaren, de huidige teamgeest en de toekomst van het festival. “Ken je eigenlijk het grote geheim van onze ‘paling in ’t groen op zijn Mariekerks’?”