Tom looft beloning uit voor gouden tip naar kater Bucky: “Al acht maanden spoorloos, maar ik wil hem nog niet opgeven”

TemseBucky, een zwart-witte kater van 14 jaar, is sinds 20 augustus vorig jaar spoorloos. Zijn eigenaar Tom Ysebaert organiseerde zoekacties, verspreidde opsporingsbriefjes en zocht naar getuigen via Facebook en advertenties maar zonder resultaat. In een ultieme poging looft hij nu een beloning uit van 500 euro. “Want ik wil weten wat er gebeurd is. Bucky is mijn beste kameraad.”

Tom kreeg Bucky van een ex-collega toen de kater nog maar zes maanden oud was. “En sindsdien waren we onafscheidelijk”, vertelt hij. “Hij is eigenlijk mijn beste kameraad, al 14 jaar lang. Ik woon op een appartement op de tweede verdieping in de Sint-Amelbergalaan. Hij kon er enkel op het balkon en daarom nam ik hem vroeger regelmatig mee naar mijn ouders. Daar kon hij dan buiten op verkenning in de velden en het bos. Hij kwam altijd terug. Ik had echter medelijden dat hij hier zo vaak in de flat moest blijven. Eerst heb ik een leibandje aangeschaft voor katten, maar daar bleek hij niet zo gek op. Uiteindelijk heb ik een GPS-systeem voor katten aangekocht. Het toestel was bevestigd aan een gareeltje. Via de smartphone kon ik hem tot op enkele meters volgen, de ideale oplossing dus. Ik kon hem eindelijk vrij laten rondlopen.”

Gps-signaal verdwenen

De eerste poging was meteen een succes. “Ik vond hem via het gps-signaal meteen terug en toen ik hem riep, kwam hij meteen naar mij gelopen. Een week later wou Tom hem op dezelfde plek eens de nacht laten doorbrengen. Katten zijn uiteindelijk nachtdieren. Het liep echter mis. De batterij van de gps was blijkbaar niet voldoende opgeladen en ging in de loop van de ochtend plat. Ik ben op 20 augustus om 6 uur wakker geworden met de gsm naast mijn bed. Ik zag dat hij het nabijgelegen natuurdomein had verlaten en op terugweg was richting appartement. De laatste GPS-locatie was slechts 50 meter ver, maar ik vond geen spoor meer van Bucky. Ik heb er natuurlijk enorm veel spijt van dat ik hem ooit op wandel heb gelaten, maar de klok kan ik niet meer terugdraaien.”

Veel tips maar geen resultaat

Maandenlang was Tom onvermoeid op pad om Bucky terug te vinden. Honderden briefjes in de buurt, advertenties in het huis-aan-huisblad, Facebookberichten, de politie, rondbellen bij kattenopvangcentra en dierenartsen… maar geen spoor. “Uiteraard heb ik wel heel wat tips binnen gekregen. Onlangs nog. Maar telkens is de ontgoocheling groot als het Bucky niet blijkt te zijn. Begin dit jaar had ik de moed eigenlijk wat opgegeven. Maar dan werd het lente en zag ik overal katten lopen en besloot ik alsnog een ultieme poging te ondernemen. Ik heb opnieuw advertenties geplaatst en dit keer een beloning uitgeloofd van 500 euro.”

Van aardbol verdwenen

Tom beseft dat de kans bestaat dat Bucky overleden is. “Maar ik wil het dan wel graag weten. Nu lijkt hij wel van de aardbol verdwenen. Mogelijk is hij door iemand binnen genomen. Bucky is geen raskat, maar in mijn ogen wel de mooiste die er is. Zelfs op 14-jarige leeftijd blonk zijn vacht nog. Bovendien droeg hij ook een gareeltje waaraan de gps was bevestigd. Dat moet toch zijn opgevallen. Tenzij hij erin geslaagd is zich eruit te murwen natuurlijk.” De tips die Tom krijgt, gaan soms over katten die al maanden ergens rondhangen. “Net daarom dat ik blijf geloven dat hij nog leeft.”

Wie Bucky gezien heeft, kan contact opnemen met Tom via 0486/34 99 85 of RedBucky@telenet.be.