Tien jaar oude moordzaak brengt speurder volgende week voor rechtbank: man wordt beschuldigd van meineed

TemseEén van de speurders betrokken bij het onderzoek naar een moordzaak in Temse uit 2009 zal zich dan toch voor de Dendermondse rechtbank moeten verantwoorden wegens meineed en valsheid in geschrifte. De zaak komt volgende week voor. In de moordzaak in kwestie werden alle betrokkenen in 2020 vrijgesproken omdat de speurder de zogenaamde kroongetuige in de zaak, een zwakbegaafde jongen, ongeoorloofd onder druk had gezet.