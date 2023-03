Tien extra laadpalen voor elektrische wagens gepland voor dit jaar: “Inzetten op bestaande parkeerpleinen”

Temse telt vandaag al 31 laadpalen voor elektrische wagens en daar komen er dit jaar nog tien bij. Er is de komende jaren wel nog een grote inhaalbeweging nodig want volgens de behoefteanalyse moet Temse 206 laadpalen tellen tegen 2025.

De grootste concentratie van publieke en semi-publieke laadpalen situeert zich vandaag in de TTS-zone. Het gaat dan vooral om laadpalen die geplaatst zijn op de parkings van bedrijven. Dit jaar komen er nog tien laadpalen bij. Het gaat om de Markt, Duivenhoek, de parking van de Academie in de Schoolstraat, de parking in De Rycklaan, de parking aan de Hollebeekkerk, de parking Kapelstraat, parking Oeverdam, parking Prulhof, parking sporthal Temsica en de parking sporthal Tilroda. Volgens de behoefteanalyse van de Vlaamse overheid zou Temse tegen 2025 in totaal 206 (semi-)publieke laadpalen moeten tellen.

Voetpaden vrijhouden

Temse heeft intussen ook een eigen gemeentelijk reglement gemaakt. “Het is niet toegestaan om laadkabels over het publiek domein te leggen”, verduidelijkt schepen van mobiliteit Lieve Truyman (N-VA). “We investeren in betere en toegankelijke voetpaden en een wirwar aan kabels zou die inspanning tenietdoen. Bovendien kan nooit gegarandeerd worden dat de plaats voor de woning beschikbaar is voor de eigenaar om er de wagen te laden. Daarom zetten we in op de uitrol van een netwerk van publieke laadinfrastructuur waarbij we ons richten op bestaande parkeerpleinen. Zo houden we de voetpaden vrij en is het makkelijk om een extra laadpaal te plaatsen op locaties die een hoog gebruik kennen.”

Inwoners kunnen ook zelf via het e-loket “paal volgt wagen” een aanvraag indienen als zij aan de voorwaarden voldoen. Op die manier moet iedere inwoner op 250 meter van de huisdeur een mogelijkheid hebben om de wagen op te kunnen laden. Soms zal dat ook via semi-publieke laadpalen gaan, die bijvoorbeeld op parkings aan bedrijven staan.

Inwoners bevragen

Schepen Truyman verwacht dat de vraag de komende jaren fors zal toenemen. “Daarom is onze gemeente ingegaan op het aanbod van het Departement Mobiliteit en Openbare werken om de uitrol van bijkomende laadinfrastructuur te realiseren. We zien dat ons bestaand aanbod stilaan ingenomen wordt door ladende wagens. Bijkomende capaciteit is absoluut noodzakelijk. Met de komst van een eerste golf publieke laadpalen, waarvoor 35 locaties door het schepencollege werden goedgekeurd, zal het aanbod stevig toenemen. Via een burgerbevraging langs de website “temsespreekt.be” kan men stemmen op de voorgestelde locaties. Op basis van die stemmen moet blijken waar de vraag het hoogst is en kan een prioriteitenlijst opgesteld worden voor de realisatie van de bijkomende laadinfrastructuur.”

