Theaterzaal Roxy krijgt betere ventilatie: “Coronapandemie heeft ons gewezen op het belang hiervan”

Haag vat vuur, maar brandweer kan erger voorkomen

In de Molenveldweg is dinsdag brand uitgebroken aan een haag langs het fietspad. De brandweer moest uitrukken en kreeg het vuur net op tijd onder controle. Het kon dus erger voorkomen en zorgde ervoor dat het vuur niet uitbreidde. De brand vernielde wel een groot deel van de haag. Hoe het kwam dat de haag vuur vatte, is nog niet bekend en zal nog verder worden onderzocht. Door de interventie van de brandweer was de rijbaan een klein half uurtje afgesloten voor het verkeer.