Theatervoorstelling ‘Belgium's Least Wanted’

Puurs-Sint-Amands Hele weekend regen verwacht, Pukema past programma aan: “Verhuizen zo veel mogelijk activitei­ten naar binnen”

In de gietende regen vindt in Puurs-Sint-Amands de opbouw plaats van het driedaagse volksfeest Pukema. De weersvoorspellingen voor het weekend van 16 tot en met 18 september zijn allesbehalve schitterend, daarom wordt lastminute het één en ander aangepast. “We kunnen vrijdag geen 150 muzikanten in de gietende regen laten concerteren”, aldus de organisatie.

14 september