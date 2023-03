Tesamen wil kiesbureaus in woonzorgcentra, maar dat vraagt volgens college hele organisatie

Gemeenteraadslid Brigitte Caura (Tesamen) vraagt om volgend jaar ook een kiesbureau in te richten in het woonzorgcentrum De Reiger en liefst ook in de andere rusthuizen in de deelgemeenten. Burgemeester Hugo Maes (CD&V) wil het voorstel bekijken, maar ziet heel wat praktische obstakels.

Volgend jaar wordt hét verkiezingsjaar bij uitstek. Er vinden zowel lokale, regionale, federale als Europese verkiezingen plaats. Nieuw is dat er voor het eerst bij de lokale verkiezingen geen opkomstplicht zal zijn. “Wie minder mobiel is, zal sneller thuis blijven”, vreest Caura.

“Een correcte vertegenwoordiging van de volledige bevolking is evenwel belangrijk in een democratie. Om ook hoogbejaarden de kans te geven hun stem uit te brengen hebben de voorbije jaren reeds meerdere gemeenten een kiesbureau ingericht in het plaatselijk woonzorgcentrum. De Vlaamse Ouderenraad en Okra zijn reeds jaren vragende partij voor dergelijk initiatief. In Temse centrum zijn de seniorenwoningen van Mariadal en de serviceflats van Residentie Elisabeth vlak naast het woonzorgcentrum De Reiger, ideaal om daar een kiesbureau in te richten en ook een unieke gelegenheid om de buurtbewoners kennis te laten maken met het gloednieuwe woonzorgcentrum”, vindt het raadslid. “Liefst zouden we dit ook willen organiseren in Steendorp en Tielrode. Een bijkomend voordeel is dat er geen perikelen meer zijn met volmachten.”

Onvoldoende stemcomputers

“Dit is makkelijker gezegd dan gedaan”, reageert burgemeester Hugo Maes. “We hebben drie woonzorgcentra op ons grondgebied en het zou niet fair zijn dit enkel voor de centrumgemeente Temse te organiseren. Maar er moet ook een ruimte beschikbaar zijn die groot genoeg is en exclusief ter beschikking staat van donderdag tot maandag. We hebben momenteel onvoldoende stemcomputers voor extra locaties en evenmin mensen om die kiesbureaus te bemannen. Er zijn dus nog heel wat vragen die eerst beantwoord moeten worden.”

Caura hoopt op een positief resultaat. “Want het wordt hoog tijd dat we anders gaan kijken naar onze bejaarde mensen. We mogen hen niet zo betuttelen en over hun hoofden spreken. Het zijn mensen die nog in de gemeenschap willen staan en een mening hebben. Redenen om geen kiesbureau in te richten in woonzorgcentra kan men altijd vinden. Het is een kwestie van net die extra inspanning te doen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.