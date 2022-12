TESAMEN betreurt besparingsplan: “Het is vooral cultuur dat moet bloeden”

“Cultuur is het makkelijke slachtlam in dit plan”, zegt fractieleider Bert Bauwelinck. “De Dacca-site kon een speerpunt worden in het cultuurbeleid maar men heeft het nu onbereikbaar gemaakt door het meest goed gelegen gedeelte te verpatsen aan een immobiliënbedrijf. Het is ook triest dat de harmonie zijn vaste stek verliest in Huis De Fortune in Elversele. Temeer omdat er al investeringen waren gemaakt. Men zet organisaties voor voldongen feiten en haalt het ‘hart’ uit het dorpse leven door de infrastructuur in de etalage te zetten. Minder programmeren in de Roxy ‘omdat er minder volk komt’ getuigt dan weer van weinig ambitie. Misschien moet men eens in eigen boezem kijken waarom er minder volk komt”, vindt Bauwelinck.