Terug doorgaand verkeer mogelijk in Burgemeester Achiel Heymanstraat

Steendorp Auto in de flank geramd in Kapel­straat: bestuur­ster zwaarge­wond

In de Kapelstraat in Steendorp is een 75-jarige vrouw maandagmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding. Haar Toyota werd in de flank gegrepen toen ze vanuit een zijstraat de baan opreed.

2 mei