Temse zet Oekraïne in de kijker tijdens ontspannende gezinsmiddag

Temse Boxing Club Temse helpt jongeren eerst met huiswerk, vooraleer ze in boksring mogen stappen: “Hen motiveren om ook later verder te studeren”

Naast de bokszaal in de sporthal van Tielrode huurt Boxing Club Temse voortaan ook een leslokaaltje. Niet om de jonge leden technieken voor de boks bij te spijkeren, maar wel om hun te begeleiden bij hun huiswerk. “De discipline die ze hebben voor hun sport moeten ze ook tonen voor school”, vindt initiatiefnemer Ali El Habchi (59). Wij gingen zelf even kijken of die aanpak werkt.

19 januari