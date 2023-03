Temse voert combitaks in: amokmakers moeten voortaan betalen voor ritje met politie

De combitaks heeft als doel om een deel van de gemaakte kosten voor politie-interventies te vergoeden. Het gebeurt geregeld dat de politie dronken of gedrogeerde personen moet vervoeren. “Meestal worden ze naar huis gebracht ofwel een nachtje in de cel opgesloten”, legt schepen Lieve Truyman (N-VA) uit. “De politie is echter geen taxidienst. Dit vervoer verzwaart de werklast van het politiepersoneel aanzienlijk waardoor andere taken in het gedrang komen. Daarom is het niet meer dan billijk dat een deel van de vervoerskosten gerecupereerd worden.” De combitaks wordt vastgelegd op 100 euro per rit en per vervoerd persoon. Het reglement gaat in voege op 1 april en dat is voor alle duidelijkheid géén grap.