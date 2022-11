Temse verlengt titel Kindvriendelijke Gemeente

In kindvriendelijke steden en gemeenten wordt actief geluisterd naar de jongste inwoners, niet alleen als het gaat over pakweg spelen en skaten maar ook als het gaat over ongelijkheid, duurzaamheid, armoede of mobiliteit. “De groep kinderen en jongeren groeit in onze gemeente sterk aan. Het is voor mij essentieel om hen ook als volwaardige burgers te beschouwen, niet in hun plaats te denken maar goed naar hen te luisteren en zelf aan het woord te laten. Zij zijn de experten en weten het best wat goed is voor hen”, zegt schepen van jeugd Tineke Van Britsom (N-VA). “Ik mocht zelf als jonge chiroleider ervaren hoe we met onze groep uit onze jeugdlokalen werden gezet en hopeloos op zoek moesten naar een nieuwe plek. Een nare ervaring die geen enkele jeugdbeweging hoeft mee te maken.”