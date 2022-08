Temse sluit zomervakantie feestelijk en muzikaal af ‘tussen de torens’

Rupelmonde Geeraard de Cre­merstraat al terug opgebroken amper twee weken na heropening

Bewoners moesten zich twee keer in de ogen wrijven toen ze in de Geeraard de Cremerstraat in Rupelmonde plots graafkranen het pas vernieuwde voetpad zagen opbreken. Het deel van de straat is immers nog maar twee weken in gebruik na een volledige heraanleg die maanden in beslag nam.

