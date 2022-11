Temse krijgt label pleegzorggemeente: “Het aanbod meer bekend maken en extra ondersteuning geven”

In Temse zijn er 33 pleeggezinnen actief. Samen zorgen zij voor de opvang van 50 pleegkinderen en 2 pleeggasten. Alle pleeggezinnen en -kinderen waren uitgenodigd op de overhandiging van het label. Samen met de verantwoordelijken van Pleegzorg Oost-Vlaanderen en de gezinsbegeleiders konden de gezinnen elkaar leren kennen en ervaringen uitwisselen. Voor de pleegkinderen was er animatie voorzien en zij keerden huiswaarts met een goedgevulde goodiebag. Er was ook een getuigenis van een pleegmoeder die niet enkel haar verhaal deelde, maar ook enkele nuttige tips had voor de burgemeester en de schepenen.

Ondersteuning

“Wij zullen pleegzorg meer bekend maken door promocampagnes en infosessies”, belooft schepen van welzijn Patrick Vermeulen (Open Vld). “De pleeggezinnen gaan we extra ondersteunen en we bekijken of we hen toegang kunnen geven tot de Sleutelpas en tot de fietsbibliotheek ‘Op Wielekes’. Voor de maandelijkse bijeenkomst van de (groot)oudergroepen en de vorming van de gezinsbegeleiders stellen we de infrastructuur van het jeugdontmoetingscentrum De Nartist gratis ter beschikking. Wij willen hiermee de pleeggezinnen bedanken. Hun warm engagement, dat aan kwetsbare kinderen een veilige thuis biedt, is enorm belangrijk.”

Grote nood

Vandaag zijn er meer dan 6.500 pleeggezinnen in Vlaanderen. “Dat lijkt veel, maar tegelijk blijft de nood heel groot”, klinkt het bij Pleegzorg Oost-Vlaanderen. “Ook dicht bij ons zijn er nog altijd heel wat kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek die het moeilijk hebben omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis, waar ze de kans krijgen om te groeien.”

Breed aanbod

Pleegzorg kent vele vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Hoe lang pleegkinderen en pleeggasten in een gezin verblijven is heel variabel. Sommigen wonen er voor lange tijd. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin. Samenwonend, getrouwd of alleenstaand, homo of hetero, eigen kinderen of niet ... In principe kan iedereen pleegouder worden. Uiteraard moet je in staat zijn om een kind/jongere of volwassene een stabiel en veilig leefklimaat te bieden.

Wie geïnteresseerd is in pleegzorg, kan gratis een infopakket aanvragen via www.pleegzorg.be

