Temse feest niet alleen tussen de torens maar ook op Kleine Kaai

Automaten­win­kel­tje krijgt dief voor tweede keer op bezoek op week tijd: “Dit keer had hij extra gereed­schap bij om alles open te breken”

Een automatenwinkel in de Hospitaalstraat in Steendorp heeft voor de tweede keer op een week tijd een dief over de vloer gekregen. De eerste keer bleef het bij braakschade, maar dit keer ging de dief aan de haal met de volledige betalingsconsole. “We hebben een alarmmelding binnen gekregen, maar hij is nog nipt kunnen ontsnappen op een fiets”, zegt zaakvoerder Dirk Boodts.