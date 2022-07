Tempus Thuisverpleging gaat in zee met Wit-Gele Kruis: “Krachten bundelen om antwoord te bieden aan toename van zorgaanvragen”

Tempus Thuisverpleging werd opgericht in 2015 door Niels Van Cauteren. Hij is psychiatrisch verpleegkundige van opleiding. De praktijk is intussen uitgegroeid tot een team van 70 verpleegkundigen, actief in de Waas- en Denderregio. Het Wit-Gele Kruis is over de volledige provincie actief, met een equipe van meer dan 1.600 medewerkers, waarvan meer dan 1.400 zorgverleners.

“We bundelen de krachten om een antwoord te kunnen bieden op de toenemende zorgaanvragen én het tekort aan handen bundelen”, zegt Wim Allemeersch, algemeen directeur van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen. “Dit is een mijlpaal voor ons. We gooien de oogkleppen af, en kiezen bewust voor deze vernieuwende manier van samenwerken. We willen volop inzetten op elkaars sterkte en leggen de voordelen van een kleine en een grote organisatie samen. Dat is zowel voor onze patiënten als voor onze medewerkers een meerwaarde.”

Bij Tempus is men trots de uitverkoren partij te zijn. “Dit is een bevestiging van onze groei de afgelopen jaren”, zegt Niels Van Cauteren. “Belangrijk voor ons is uiteraard dat we onszelf kunnen en mogen blijven. Onze naam en filosofie veranderen niet. We blijven Tempus Thuisverpleging, maar met een extra plus. Het Wit-Gele Kruis is een grote speler, die zich enorm bewust is van de uitdagingen in de sector vandaag. Met de traditionele recepten kan je hier geen antwoord meer op geven.”

Volledig scherm Wim Allemeersch van Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en Niels Van Cauteren bezegelen de overeenkomst met een handdruk. © rv

