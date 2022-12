Technologiebedrijf Inimco neemt nieuwe vestiging in gebruik: “Bewuste keuze om in Temse te blijven”

TemseTechnologiebedrijf Inimco verhuist naar een nieuwe, grotere vestiging in Temse. Door zijn snelle groei sinds de oprichting in 2016 is Inimco stilaan uit zijn kantoren aan de Frankrijkstraat in Temse gegroeid. Alle 30 medewerkers in één keer op kantoor ontvangen was niet mogelijk. Dat lukt wel in het nieuwe, twee verdiepingen tellende gebouw in de Hoogkamerstraat.

Inimco verzamelt en analyseert data van productiebedrijven en zoekt dan naar oplossingen om de efficiëntie te verhogen en het energieverbruik en de productiekosten verlagen. De nieuwe thuisbasis van Inimco biedt ruimte voor groei en stelt het bedrijf ook in staat ter plekke events voor klanten en prospecten te organiseren. “We kozen ervoor om in Temse te blijven,” zegt CEO Erik De Nert van Inimco. “Niet alleen wonen de meeste van onze medewerkers in het Waasland, veel van de productiebedrijven in de nabijgelegen industriezones zijn potentiële klanten voor onze oplossingen. Bovendien is Temse via de E17 en de N16 vlot bereikbaar voor wie van Antwerpen, Gent, Mechelen of Brussel komt.” Voor het personeel zijn er in de hoogte verstelbare zit- en statafels maar het nieuwe gebouw huisvest ook verschillende vergaderzalen voor opleidingen, infosessies en demo’s. Op de ruime parking staan vier laadpalen voor elektrische auto’s voor medewerkers en klanten.

Pooltafel op kantoor

Het nieuwe kantoor van Inimco krijgt een modern, Pinterest-waardig design met zowel industriële elementen als warme toetsen door het gebruik van natuurlijke materialen als hout en vilt. “We willen dat het kantoor een plek is waar onze collega’s graag heen komen en zich thuis voelen,” zegt De Nert. “Er is een lounge area, er zijn veel planten en zelfs een ruimte met een pooltafel… We werven momenteel vooral jonge mensen aan. We weten dat de Millenials en Generatie Z veel belang hechten aan comfort en beleving, en in het nieuwe gebouw komen ze op dat vlak zeker aan hun trekken.”

Openstaande vacatures

In 2022 groeide het personeelsbestand van Inimco met niet minder dan 10 mensen. Momenteel staat een zestal vacatures open. “De nood aan extra medewerkers proberen we vooral lokaal in te vullen, door mensen aan te trekken die liever niet in de spits naar Antwerpen of Brussel rijden.”

