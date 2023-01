Tafeltennisclub KTTC Temse opent vernieuwde hal: “Voor eerste maal drie jeugdploegen in competitie”

TemseIn het hoevecomplex in de sportzone van Temse is de vernieuwde zaal van de tafeltennisclub KTTC Temse officieel geopend. De voorbije twee jaar werden er met steun van de gemeente heel wat ingrijpende werken uitgevoerd.

“De zaal heeft een volledige facelift ondergaan”, zegt een trotste voorzitter Stefaan Smet. “De oude vinylvloer in de bovenzaal is verwijderd. Na het aanbrengen van egalisatie is er een echte tafeltennisvloerbekleding aangebracht. De rode kleur geeft de hal een nieuw fris uitzicht. Daarnaast werd ook de verwarming vernieuwd, kregen de wanden een fraaie lambrisering en werden tot slot ook de kleedkamers en traphal opgefrist. En uiteraard verdient een vernieuwde zaal geen ‘oude’ tafels. We hebben met subsidies van de gemeente dan ook nieuwe speeltafels aangekocht. De positieve reacties van de bezoekende competitieploegen liegen er niet om.”

Volledig scherm Sportschepen Wim Van Rossen mocht een partijtje tafeltennis spelen met sportfunctionaris Lotte Verheyen © Kristof Pieters

De werken werden uitgevoerd tijdens corona en afgelopen weekend volgde de officiële opening tijdens de nieuwjaarsreceptie. Schepen van sport Wim Van Rossen (Open Vld) mocht een partijtje tafeltennis spelen. Hij is tevreden dat de tafeltennisclub haar veste stek in Hoeve Van Raemdonck zo goed in ere houdt. “Deze hoeve werd in 1987 omgebouwd tot een sportaccommodatie met cafetaria en vormde daarmee een mooie uitbreiding van de sportzone Fernand Schuerman. Samen met de korfbal-, krachtbal- en petanqueclub is de KTTC een vaste gebruiker met een eigen zaal op de zolderverdieping. Die vertoonde na jaren van intens gebruik sporen van slijtage. Het was dan ook een terechte vraag toen de club enkele jaren geleden kwam aankloppen met een renovatiedossier.”

Volledig scherm De tafeltennisclub deelt de hoeve met andere sportclubs maar heeft wel het exclusief gebruik van de zolder waar de speelhal is ingericht. © Kristof Pieters

De club had nog een extra reden om te klinken. “Tijdens corona mochten we namelijk ook onze titel ‘koninklijke’ in ontvangst nemen bij de gouverneur”, vervolgt voorzitter Stefaan Smet. “We hebben dus een rijke geschiedenis maar blikken nu vooruit naar de toekomst. Dit jaar gaan we al onze leden een nieuwe uitrusting geven. De jeugdwerking is trouwens nog mooi groeiende. We starten deze maand met drie jeugdploegen in competitie en dat is uniek in de geschiedenis van de club.”

