’t Achterpoortje heeft eerste buur(t)match met Daniëlle en Annie: “Begonnen met wandelingen met de hond en intussen beste vriendinnen”

De buur(t)babbels werden in november en december vorig jaar en ook in februari dit jaar georganiseerd. “De dag van vandaag leeft iedereen op zichzelf en dat is jammer. We hebben gemerkt dat er meer vereenzaming is en dat mensen vaak hulp nodig hebben en deze niet vragen. Daar willen we verandering in brengen”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

Dierenvrienden

Tijdens één van die momenten was de buur(t)babbel te vinden aan Volksplaats. Daar was er al snel een klik tussen Daniëlle De Backer en Annie De Winter. Beiden bleken ze grote dierenvrienden te zijn. Annie gaf aan dat ze helaas niet meer met haar hond Nina kon wandelen. Groot was haar vreugde toen Daniëlle voorstelde om Nina mee te nemen op haar wandelingen met haar hond Sky. Daniëlle is nog in revalidatie en dus is voor haar elke beweging mooi meegenomen. Ondertussen zijn de twee dames ook al vriendinnen geworden. Als het echt te slecht weer is om te wandelen of er is iets tussen gekomen, contacteren ze elkaar.

Buurtbloempjes

Lokaal dienstencentrum ’t Achterpoortje wil nu via de actie buurtbloempjes helden van buren letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes zetten. Wie iemand uit Temse kent die zijn of haar buren fantastisch ondersteunt, kan deze nomineren via ann.vandamme@sleutelzorgtemse.be of 03 710 25 56. Hij of zij maakt dan kans op een mooi bloemenboeket.

