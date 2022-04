Studio Janne brengt juwelencollectie uit om Oekraïense vluchtelingen te steunen: “Omdat elk steentje kan bijdragen”

Studio Janne werd pas enkele maanden geleden opgericht door Lena en haar partner Santiago De Flô (33). “Het is genoemd naar mijn dochter Janne, waarvan ik in 2016 afscheid moest nemen op 2,5 jarige leeftijd”, vertelt Lena. “Haar dood was een enorme klap en ik zocht vervolgens een creatieve uitlaatklep. Vorig jaar rond deze tijd ben ik beginnen experimenteren met het maken van juwelen. Ik kreeg heel veel positieve reacties van familie en vrienden die iets wilden kopen. Voor mij kwam dat goed uit, want mijn collectie was intussen steeds groter aan het worden. Zo is het idee beginnen rijpen om een eigen webshop te beginnen. Voorlopig blijft Studio Janne een uit de hand gelopen hobbyproject, maar ik vind het wel belangrijk dat zo de herinnering aan mijn dochter voortleeft.”

Uniek exemplaar

Lena maakt juwelen met fimo-klei. “Dat materiaal is hier nog niet zo bekend, maar het biedt ontzettend veel mogelijkheden. Je kan het in alle mogelijke kleuren mengen. Het bakken kan in een gewone keukenoven. De figuren voor de oorbellen maken we vooraf met een 3D-printer. Ik maak van alles wel slechts één exemplaar. Het mag geen seriewerk worden. Wie iets koopt, krijgt dan ook een uniek paar juwelen. Het is misschien niet het beste financieel plan, maar ik vind het vooral leuk om te experimenteren en te creëren.”

Volledig scherm © Studio Janne

Lentekleuren

Lena werkt als ergotherapeut in het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas en speelt daarnaast saxofoon bij verschillende harmonieën in Temse. Het idee om een collectie oorbellen te maken ten voordele van Oekraïne komt eigenlijk van haar vader. “Hij heeft zich opgegeven om vluchtelingen op te vangen en suggereerde dat om juwelen te maken in de kleuren van de Oekraïense vlag. Het zijn felle kleuren, maar die passen goed bij een lenteoutfit.”

Symbolische betekenis

Intussen zijn er al verschillende juweeltjes de deur uit. Van elke verkochte oorbel van de ‘SJ For Ukraine Collection’ gaat de winst integraal naar Oekraïne 1212. “Eén van de klanten kocht ze om te schenken aan iemand die uit Oekraïne is weggevlucht. Voor haar is het natuurlijk ook symbolisch dat ze deze oorbellen kan dragen. Maar de collectie is voor een breed publiek. Ik maak niks dat ik niet de moeite vind om zelf te dragen.”

Volledig scherm © Studio Janne

Volledig scherm © Studio Janne

Volledig scherm © Studio Janne

Volledig scherm © Studio Janne

Volledig scherm © Studio Janne

Volledig scherm © Studio Janne