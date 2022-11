Studente Anneleen Huyghe (21) wint als eerste laureate uit het Waasland de JM Klausman Award

Om meer vrouwen aan te moedigen een opleiding en carrière in het bedrijfsleven na te streven, heeft Zonta International het Jane M. Klausman (JMK) Women in Business Scholarship programma opgericht. De doelstelling is om jonge vrouwen aan te moedigen bij het behalen van bachelor- en mastergraden in bedrijfsbeheer en het overwinnen van genderbarrières. Op die manier maken zij meer kans om deel uit te maken van wereldwijde internationale directieraden

Met Anneleen Huyghe gaat de prijs voor de eerste maal naar een laureate uit het Waasland. Anneleen studeerde zes jaar in Berkenboom Humaniora in Sint-Niklaas. Daarna trok ze naar de universiteit van Antwerpen waar ze met glans slaagde voor haar bacheloropleiding TEW. Dit academiejaar studeert ze in Maastricht. Ze is de eerste studente die een dubbele Engelstalige Master in Economie aan de Universiteit Maastricht en een Master Economisch Beleid aan de Universiteit Antwerpen volgt. De jury van Zonta Waasland was dan ook onmiddellijk overtuigd om de masterstudente de hoogste punten toe te kennen bij de beoordeling van haar aanvraag voor een JMK-studiebeurs. De jury loofde ook haar sociaal engagement. Anneleen was jarenlang actief bij KLJ Temse-Velle, vrijwilliger bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond en actief binnen het Tutoraatproject dat leerlingen begeleidt die het wat moeilijker hebben. De laureate ontving een cheque van 750 euro. Met de prijs wil Anneleen haar kennis en ervaring verder laten groeien via een extra opleiding of een doctoraat.