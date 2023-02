Stichter van gelijknamig transportbedrijf Gilbert De Clercq overleden

Temse Bewoners Boereboom­straat ongerust over afsluiten kruispunt N16: “Want het alterna­tief is levensge­vaar­lijk”

De bewoners van de S.G. Boereboomstraat in Temse hebben in een open brief aan het Agentschap Wegen en Verkeer hun ongerustheid geuit over de geplande afsluiting van het kruispunt met de N16. “Men ruilt een veilige afslagstrook voor een kruispunt waar chauffeurs voluit in de remmen moeten gaan en een dubbelrichtingsfietspad kruisen”, klinkt het.

31 januari