Starters krijgen met ‘Win je Winkel’ zetje om zaak op te starten: “Huur is meestal de grootste drempel”

TemseHet aantal leegstaande handelspanden is in Temse de voorbije jaren fors toegenomen. Daar komt ook nog eens een dalende trend bovenop in het aantal winkels en horecazaken. Om dit om te buigen, organiseert de gemeente Temse in samenwerking met de provincie een wedstrijd waarbij starters een jaar lang hun winkelconcept kunnen uittesten.

Inzet van de wedstrijd is een leegstaand handelspand in de Pastoor Boelstraat in Temse. “Hier was vroeger een verzekeringskantoor gevestigd”, zegt schepen van lokale economie Stephan Van der Gucht (N-VA). “Tijdens de coronacrisis werd de huur opgezegd en sindsdien staat het pand leeg. Het is geknipt voor de formule van een pop-up omdat het met een minimum aan middelen kan ingericht worden.”

De wedstrijd ‘Win je Winkel’ loopt in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen die Temse nu gaat assisteren om de leegstand terug te dringen. De gemeente kampt namelijk met een bovengemiddeld aantal leegstaande handelspanden. Vorig jaar stond 12,1% leeg. Er is echter ook een dalende trend in het aantal winkels. In 2016 waren er nog 173, vorig jaar slechts 146. Ook het aantal horecazaken daalt: van 92 in 2016 naar 82 in 2021. “Dat staat in schril contrast met het recordaantal ondernemingen dat vorig jaar werd opgericht in Oost-Vlaanderen”, zegt gedeputeerde An Vervliet (N-VA).

Drempelvrees wegnemen

Voor het leegstaande pand in de Pastoor Boelstraat zijn de initiatiefnemers op zoek naar een starter of ondernemer met een innovatief winkelconcept. “Vaak is er nog wat drempelvrees om de sprong te wagen”, legt Vervliet uit. “Een huurcontract is al snel meteen voor drie jaar. Hier kan men het concept één jaar lang uittesten.”

De gemeente komt tussenbeide voor een bedrag van 650 euro per maand. “Dat dekt bijna de huurprijs van 800 euro”, legt Van der Gucht uit. “Het is een pand langs het winkellint in ons centrum met veel passage en parkeerplaats voor de deur. We vragen alleen dat de zaak een meerwaarde kan bieden aan het bestaande aanbod. Enkel horeca wordt uitgesloten. De jury zal niet alleen kijken naar het concept maar ook naar de financiële haalbaarheid.”

Andere eigenaars inspireren

Ondanks de hoge leegstandscijfers had Temse heel wat moeite om een eigenaar te vinden die een pand ter beschikking wilde stellen voor de wedstrijd. “De dynamiek die met deze wedstrijd tot stand komt, zal hopelijk ook andere eigenaars inspireren om via een pop-up formule lege handelspanden in te vullen.” Ook de provincie heeft hoge verwachtingen. “Temse is één van de vijf pilootgemeenten”, vult Vervliet aan. “Met de ervaringen hier willen we op termijn een draaiboek opstellen voor andere plaatsen.”

Er zijn twee kijkdagen om het pand te bezoeken: op zaterdag 26 maart en zaterdag 16 april, telkens van 10 tot 12 uur. Inschrijven kan tot 18 april. De winkel moet ten laatste eind juni de deuren openen. Alle info op www.temse.be