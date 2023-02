Speelplein naast oud gemeentehuis Steendorp wordt publiek toegankelijk

Gemeenteraadsleden Alec Lambert en Sien Steels (Tesamen) vroegen in december wat de gevolgen zijn voor het publieke park en de speeltuin. In afwachting van een verkoop van het oud gemeentehuis heeft het college nu beslist om de afgesloten speelzone toch al open te stellen en er een publieke speeltuin van te maken. “Eigenlijk waren we dat al lang van plan maar dit was niet mogelijk omdat de BKO een exclusieve speelruimte moest hebben”, legt schepen Tineke Van Britsom (N-VA) uit. “De regels zijn intussen versoepeld en we vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk speelruimte is.” Op de vraag of dit permanent of tijdelijk is, kan de schepen nog geen antwoord geven. “Het speelplein kan normaal gezien perfect behouden blijven bij een verkoop van het oud gemeentehuis maar het is voorbarig om hier nu al uitsluitsel over te geven.”