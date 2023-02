Spannende zaklampentocht in Temse op zaterdag 4 maart

Voetbal tweede nationale A Lokeren-Tem­se pakt 21 op 21 en zet alweer stap richting titel: “Als we dit nog afgeven, is het onze eigen schuld”

Daknam daverde, brulde, vierde. Lokeren-Temse, champion to be? De Waaslanders wonnen van concurrent Sparta Petegem en zien de titel alweer wat dichter komen. De winning goal viel pas in de slotseconden - wordt het nog mooier? “Da’s kampioenengeluk, zeker?”